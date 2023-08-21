الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد من اللجنة المنبثقة عن اهالي وبلدية الكحالة يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون في هذه الأثناء
آخر الأخبار
2023-08-21 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفد من اللجنة المنبثقة عن اهالي وبلدية الكحالة يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون في هذه الأثناء
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اللجنة
المنبثقة
اهالي
وبلدية
الكحالة
يلتقي
الجيش
العماد
الأثناء
التالي
ارتدتها عام 1981... كنزة الأميرة ديانا الحمراء المطبّعة بالخراف تُطرح قريباً في مزاد بهذا السعر!
الكتل الحارة مستمرة.. اليكم التفاصيل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:59
الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية
أخبار دولية
04:59
الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية
0
منوعات
04:53
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
منوعات
04:53
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
0
منوعات
04:48
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
منوعات
04:48
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
0
أخبار دولية
04:30
أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة كيلومترات مربعة قرب باخموت
أخبار دولية
04:30
أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة كيلومترات مربعة قرب باخموت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:59
الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية
أخبار دولية
04:59
الصين توافق على استنئاف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية
0
منوعات
04:53
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
منوعات
04:53
قصة حب بدأت عبر انستغرام وانتهت بعملية خطف!
0
منوعات
04:48
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
منوعات
04:48
جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!
0
أخبار دولية
04:30
أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة كيلومترات مربعة قرب باخموت
أخبار دولية
04:30
أوكرانيا تعلن استعادة ثلاثة كيلومترات مربعة قرب باخموت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-31
هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟
أخبار لبنان
2023-03-31
هل تتم دولرة المبالغ التي تُعطى للاجئين السوريين؟
0
أمن وقضاء
2023-05-18
تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-05-18
تعميم صورة المفقود مارون علي عباس.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
صحف اليوم
00:41
مرجع رسمي كبير لـ"الجمهورية": المعارضة تصرّ على خوض المعارك السياسية الخاسرة
صحف اليوم
00:41
مرجع رسمي كبير لـ"الجمهورية": المعارضة تصرّ على خوض المعارك السياسية الخاسرة
0
منوعات
2023-07-03
سياح يرصدون الملياردير جيف بيزوس في عرض البحر مع خطيبته... وفيديو يوثق ضخامة اليخت!
منوعات
2023-07-03
سياح يرصدون الملياردير جيف بيزوس في عرض البحر مع خطيبته... وفيديو يوثق ضخامة اليخت!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
رياضة
14:12
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
0
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
رياضة
14:08
اشكال في مجمع فؤاد شهاب في نهاية لقاء فريقي البرج ونادي الراسينغ
0
رياضة
13:56
اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
رياضة
13:56
اختتام الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
راحوا…وتركوا زبالتن!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
راحوا…وتركوا زبالتن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مدينة صور تبث اجواء فرح وموسيقى وتجمع ابناءها والزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج
تقارير نشرة الاخبار
13:08
إهمج تستقبل الليلة ضمن مهرجاناتها النجمين معين شريف وهشام الحاج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها
تقارير نشرة الاخبار
13:06
أهلا بهالطلة من ديوانية مغدوشة وشوارعها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون
تقارير نشرة الاخبار
13:05
بلدة عندقت العكارية تنقب عن آثار منها معاصر زيتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين
تقارير نشرة الاخبار
13:04
النبيذ اللبناني متفوق بشهادة خبراء فرنسيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:37
اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)
منوعات
06:37
اقترب حوت من يختهم فأطلقوا النار عليه! (فيديو)
2
فنّ
11:56
"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)
فنّ
11:56
"لما تفاجئ أهلك بالليل"... بين نادين الراسي ووالديها: قلوب وتصفيق وقبلات! (فيديو)
3
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
منوعات
15:50
طيار توفي داخل مرحاض الطائرة خلال رحلة من ميامي إلى تشيلي... وهذا مصير الطائرة!
4
منوعات
12:58
أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
منوعات
12:58
أزعجه نباح الكلب وقرر ذبحه ولكن النتيجة كانت مرعبة ودموية... إليكم ما حصل!
5
أخبار لبنان
09:29
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس
أخبار لبنان
09:29
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ: شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس
6
فنّ
11:38
بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!
فنّ
11:38
بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!
7
منوعات
06:05
توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!
منوعات
06:05
توجه الى منزل الجيران وقتل ابنة الـ10 سنوات وجدتها وكلب العائلة ثم قتل نفسه... مجزرة سببها المخدرات وهذه التفاصيل!
8
منوعات
12:32
حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)
منوعات
12:32
حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More