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زيلينسكي: "واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب"
آخر الأخبار
2023-08-21 | 07:00
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زيلينسكي: "واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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