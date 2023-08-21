إجتماع اللجنة الوزارية في ما يخصّ الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق لا على سفينة الغاز اويل ولا على الفوترة بالدولار ولا على صرف ليرات الجباية إلى دولار

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