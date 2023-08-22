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o
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o
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o
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إحصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
2023-08-22 | 00:24
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إحصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
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