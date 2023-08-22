الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات للـLBCI: شباب الكحالة الـ٤ توجهوا في هذه الأثناء للادلاء بإفادتهم

آخر الأخبار
2023-08-22 | 00:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معلومات للـLBCI: شباب الكحالة الـ٤ توجهوا في هذه الأثناء للادلاء بإفادتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معلومات للـLBCI: شباب الكحالة الـ٤ توجهوا في هذه الأثناء للادلاء بإفادتهم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

الكحالة

توجهوا

الأثناء

للادلاء

بإفادتهم

LBCI التالي
"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!
إحصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 6 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:23

قوى الأمن: توقيف معنف زوجته وابنته القاصر في حولا

LBCI
منوعات
03:00

مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!

LBCI
أخبار لبنان
02:58

أوجيرو: توقف الخدمات في سنترال نهر ابراهيم

LBCI
أخبار لبنان
02:56

حمية عرض مع متعهدي أشغال تنظيف المجاري الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:00

مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!

LBCI
رياضة
02:34

خلال تنزهه برفقة صديقه في شوارع الرياض... رونالدو يتجول بالزيّ السعودي! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
02:30

وقايةً من سرطان الثدي أو الخصية... رسائل وقاية داخل الملابس الداخلية في هذا البلد!

LBCI
آخر الأخبار
02:16

مريض في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) في الأشرفية بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+... للتبرع، الإتصال على 70173227

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-20

حبيبة نيمار تسرق الأضواء من جورجينا رودريغيز بعد انتقالها الى السعودية! (صور وفيديو)

LBCI
منوعات
03:00

مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!

LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
14:25

نزاع كبير...السلطات الإيطالية تحتجز سفينة لإغاثة المهاجرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:05

اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

‎اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟

LBCI
أخبار لبنان
13:08

التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..

LBCI
أخبار لبنان
13:01

إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:38

بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود

LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
فنّ
05:38

رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)

LBCI
فنّ
05:45

الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد

LBCI
فنّ
05:49

وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!

LBCI
أمن وقضاء
05:17

ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟

LBCI
فنّ
05:32

ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)

LBCI
رياضة
10:46

بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More