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وصول بري والحكومة وميقاتي إلى المطار للإنطلاق إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9

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2023-08-22 | 04:12
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وصول بري والحكومة وميقاتي إلى المطار للإنطلاق إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9
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وصول بري والحكومة وميقاتي إلى المطار للإنطلاق إلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9

 
 
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