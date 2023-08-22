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o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70700119
آخر الأخبار
2023-08-22 | 05:08
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70700119
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