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مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر
آخر الأخبار
2023-08-22 | 09:34
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مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر
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