إنهيار جزء من الجسر الذي يربط مسلكي الاوتوستراد بين الهري وشكا على جانب الاوتوستراد باتجاه بيروت من دون حصول أي أضرار والطريق ما زال سالكا أمام السيارات في الاتجاهين

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