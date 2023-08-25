منصوري: الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت اي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الاجنبية ولن يمس بها اطلاقاً واي اجراء يكون خارج هذه الاحتياطات

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