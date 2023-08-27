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فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس

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2023-08-27 | 15:04
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فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
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فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس

 
 
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