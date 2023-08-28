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كنعان بعد لجنة المال: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي ويجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات
آخر الأخبار
2023-08-28 | 06:36
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كنعان بعد لجنة المال: سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي ويجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات
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