انتهاء إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء واللجنة لم تتخذ قراراً بموضوع الباخرة ‏KALLES التي ترسو في البحر مقابل معمل الزهراني على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

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