النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء تركز حول ما اذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه

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