وزير الطاقة وليد فياض: لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين

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