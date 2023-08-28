الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للاعلام: قتيل وجريحان في انزلاق سيارة على طريق حاصبيا - عين قنيا
آخر الأخبار
2023-08-28 | 16:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للاعلام: قتيل وجريحان في انزلاق سيارة على طريق حاصبيا - عين قنيا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للاعلام:
وجريحان
انزلاق
سيارة
حاصبيا
التالي
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
الكوسوڤي... أحد أخطر المطلوبين في الشمال في قبضة قوى الأمن بعد اشتباك مسلّح
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
0
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
0
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
0
آخر الأخبار
01:51
المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر
آخر الأخبار
01:51
المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
ارتفاع في اسعار المحروقات...
0
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
منوعات
02:00
العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!
0
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
أخبار دولية
01:52
مصريون وزامبيون أمام المحكمة على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها نحو 130 كيلوغراما من الذهب
0
آخر الأخبار
01:51
المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر
آخر الأخبار
01:51
المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:21
نصرالله: مجلس الأمن الدّولي لا يرى ما تقومُ به إسرائيل في لبنان من خروقات واعتداءات
آخر الأخبار
14:21
نصرالله: مجلس الأمن الدّولي لا يرى ما تقومُ به إسرائيل في لبنان من خروقات واعتداءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
0
فنّ
06:42
عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)
فنّ
06:42
عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:47
نصرالله: الذين يدّعون السيادة ساندوا جماعات تكفيرية احتلت الأراضي اللبنانية واعتدت على اللبنانيين وقتلت ضباطًا وجنودًا من الجيش اللبناني
آخر الأخبار
13:47
نصرالله: الذين يدّعون السيادة ساندوا جماعات تكفيرية احتلت الأراضي اللبنانية واعتدت على اللبنانيين وقتلت ضباطًا وجنودًا من الجيش اللبناني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
أخبار لبنان
15:14
نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"الكهرباء" على طاولة السراي.. فماذا عن باخرة النفط مقابل معمل الزهراني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
"الكهرباء" على طاولة السراي.. فماذا عن باخرة النفط مقابل معمل الزهراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنانيون أرادوا الوصول الى ايطاليا فعلقوا في ليبيا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لبنانيون أرادوا الوصول الى ايطاليا فعلقوا في ليبيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
منصوري للنواب: لاتمام الاصلاحات التشريعية وإلاّ...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
منصوري للنواب: لاتمام الاصلاحات التشريعية وإلاّ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان السياسي والدبلوماسي منشغلٌ بقرار الامم المتحدة القاضي بالتجديد لليونيفل
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان السياسي والدبلوماسي منشغلٌ بقرار الامم المتحدة القاضي بالتجديد لليونيفل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
2
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
خبر عاجل
14:31
نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد
3
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
4
فنّ
08:38
خلال رقصها على المسرح في الرياض تمزق بنطالها... نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج تسبب بإيقاف حفلها! (فيديو)
فنّ
08:38
خلال رقصها على المسرح في الرياض تمزق بنطالها... نجمة عالمية تتعرض لموقف محرج تسبب بإيقاف حفلها! (فيديو)
5
فنّ
06:42
عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)
فنّ
06:42
عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)
6
فنّ
06:37
نادين الراسي تنشر وصية جورج الراسي بتسجيل صوتي.. الحزن يخيّم في الذكرى الأولى لرحيله!
فنّ
06:37
نادين الراسي تنشر وصية جورج الراسي بتسجيل صوتي.. الحزن يخيّم في الذكرى الأولى لرحيله!
7
منوعات
08:00
لهذا السبب... عارضة أزياء تخلع سروالها خلال مباراة كرة قدم أمام آلاف المتابعين! (فيديو وصور)
منوعات
08:00
لهذا السبب... عارضة أزياء تخلع سروالها خلال مباراة كرة قدم أمام آلاف المتابعين! (فيديو وصور)
8
امن وقضاء
09:29
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
امن وقضاء
09:29
استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More