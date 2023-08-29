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المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر

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2023-08-29 | 01:51
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المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر
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المجلس العسكري الحاكم في مالي يدعو لاستئناف الحوار حول اتفاق السلام المتعثر

 
 
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