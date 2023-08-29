المديرة التنفيذية لـ "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: سياسة قضم مستمرة ليحصل حزب الله على امتيازات

المديرة التنفيذية لـ "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: الى متى وأي مدى ستتمكن القيادة في مصرف لبنان ان تصمد بوجه التدخلات السياسية؟

المديرة التنفيذية لـ "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: الى متى وأي مدى ستتمكن القيادة في مصرف لبنان ان تصمد بوجه التدخلات السياسية؟

وكيل رياض سلامة يؤكد ان موكله لن يحضر وانه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة على اعمال الهيئات التي تناوبت على النظر بملف سلامة