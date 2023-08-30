الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تعلن تدمير 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة

آخر الأخبار
2023-08-30 | 02:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تعلن تدمير 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تعلن تدمير 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تدمير

صاروخا

مسيّرة

متفجرة

LBCI التالي
عضو مجلس ادارة "كهرباء لبنان " سامر سليم للـLBCI: السنة أعددنا موازنة متوازنة من دون أي عجز ومن دون طلب مساعدة من أي جهة ولاسيما الدولة
تم شراؤها مع والدتها "كعبدتين"... وفاة طفلة عطشاً بعد عذابٍ دام لسنوات تحت رحمة زوجين مجرمين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:16

الخارجية الروسية: وزير الخارجية التركي يزور موسكو الخميس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:14

الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت

LBCI
آخر الأخبار
05:11

جمعية صرخة المودعين عبر منصة "إكس": اقتحام بلوم بنك فرع الشويفات بالسلاح

LBCI
فنّ
05:09

رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:16

الخارجية الروسية: وزير الخارجية التركي يزور موسكو الخميس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:14

الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت

LBCI
آخر الأخبار
05:11

جمعية صرخة المودعين عبر منصة "إكس": اقتحام بلوم بنك فرع الشويفات بالسلاح

LBCI
فنّ
05:09

رغم إضراب هوليوود... مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية يُفتَتح الجمعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-28

حتى الموت لم يفرقهما... قبل أسبوع من الذكرى السنوية الـ54 لزواجهما توفيا بطريقة مأساوية! (صور)

LBCI
فنّ
2023-08-28

عازف القانون ينهار بالبكاء أثناء غناء آدم في ليلة الدموع... "يمكن عندو حدا مات" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-26

ارتفاع عدد حالات الصفيرة أو مرض التهاب الكبد الفيروسي الالفي

LBCI
منوعات
07:06

كشف مؤخرته في قارب أمام الناس ورأس زوجته في حجره... كاني ويست يشعل موجة غضب في البندقية! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
السياحة في لبنان
14:14

"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!

LBCI
رياضة
14:12

ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟

LBCI
رياضة
14:06

رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية

LBCI
رياضة
14:02

الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سلامة وعِوضا عن المثول...يخاصم الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

شد حبال بين وزارة الطاقة والحكومة حول ملف الكهرباء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:55

الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:13

القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار

LBCI
خبر عاجل
06:30

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

LBCI
صحة وتغذية
09:13

إلى محبي هذه العادة الغريبة... التبول أثناء الاستحمام قد يؤدي إلى هذه المشاكل!

LBCI
منوعات
07:44

قتلت ابنها البالغ 5 سنوات بالاشتراك مع زوجها وابنهما...عذبوه وضربوه بأساليب مرعبة ثم رموه في النهر: اليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
فنّ
07:27

خبير التجميل اللبناني سامر خزامي برفقة كريس جينر... "جعلها تبدو وكأنها في فترة الشباب"! (فيديو وصور)

LBCI
امن وقضاء
11:49

قرار منع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر... ما جديده؟

LBCI
رياضة
06:05

نهاية الربع الأول من مباراة لبنان وفرنسا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لبنان 20-19

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More