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أوكرانيا تعلن تدمير 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة
آخر الأخبار
2023-08-30 | 02:42
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أوكرانيا تعلن تدمير 28 صاروخا و15 مسيّرة متفجرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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