عضو مجلس ادارة "كهرباء لبنان " سامر سليم للـLBCI: السنة أعددنا موازنة متوازنة من دون أي عجز ومن دون طلب مساعدة من أي جهة ولاسيما الدولة

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