لقاء يجمع في هذه الاثناء وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والموفد الأميركي آموس هوكستين

ظافر العابدين وتوبا بويوكوستن يفاجئان الجمهور بإطلالتهما سوياً... ما الذي يجمع بينهما؟ (صور)

ظافر العابدين وتوبا بويوكوستن يفاجئان الجمهور بإطلالتهما سوياً... ما الذي يجمع بينهما؟ (صور)

قصة مرعبة وغريبة... العثور على طفل يعيش في منزل مع 30 كلبًا ميتًا وحيوانات مريضة: هكذا فُضحت القضية!