بري: عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالامس قبل اليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الاوان ولا بدّ من المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لاسيما للوشاة

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