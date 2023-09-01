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عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليس لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين
آخر الأخبار
2023-09-01 | 09:42
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عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ليس لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قبل السياسيين اللبنانيين
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