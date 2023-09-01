وزير الخارجية الإيراني: الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتدخل في أي وقت من الأوقات بالشؤون الداخلية للجمهورية اللبنانية ولكن طالما أن لبنان يريد ذلك فإن الجمهورية الإسلامية لن تتوانى في لحظة من اللحظات من تقديم كل مؤازرة تطلب منها في دعم لبنان

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