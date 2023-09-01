وزير الخارجية الإيراني: نقيّم بشكل ايجابي عودة العلاقات بين طهران والرياض الى حالتها الطبيعية وهناك بعض الدول الاخرى التي تدخل حاليا في حالة حوار مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ان كان بشكل علني أو سري من اجل عودة العلاقات الى طبيعتها مع ايران

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