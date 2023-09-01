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البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق "تقدما ملحوظا" في الأيام الأخيرة

آخر الأخبار
2023-09-01 | 10:19
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البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق &quot;تقدما ملحوظا&quot; في الأيام الأخيرة
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البيت الأبيض: الجيش الأوكراني حقق "تقدما ملحوظا" في الأيام الأخيرة

 
 
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