معلومات الـLBCI: بعد انتشار خبر تعرض طفلة من آل بلحص في البازورية للاعتداء على يد والدها اتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان خطوة تحريك الحق العام وأشار بفتح محضر فوري واستدعاء الوالد بصورة فورية للتحقيق معه تمهيدا لتوقيفه

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