ابراهيم منيمنة للـLBCI: نعلم أن الدول لديها مصالح خارجية وربما لديها قوى داخلية مرتهنة لها لكن يبقى أن العامل الداخلي مؤثرًا ويلعب دورًا فالمعادلة فيها بعد خارجي لكنها ليست حصرًا خارجية

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