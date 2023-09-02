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امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433

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2023-09-02 | 07:05
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امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433
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امرأة حامل بحاجة الى بلاكيت دم من فئة A- أم O- للخضوع لعملية في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 76835433

 
 
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