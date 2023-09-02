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مريض في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لـ5 وحدات دم من فئة O- و2 بلاكيت دم لإجراء عملية قلب مفتوح.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71580307

آخر الأخبار
2023-09-02 | 10:15
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مريض في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لـ5 وحدات دم من فئة O- و2 بلاكيت دم لإجراء عملية قلب مفتوح.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71580307
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مريض في مستشفى سيدة المعونات - جبيل بحاجة ماسة لـ5 وحدات دم من فئة O- و2 بلاكيت دم لإجراء عملية قلب مفتوح.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 71580307

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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