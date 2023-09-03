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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2023-09-03 | 01:09
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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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احصاءات غرفة التحكم: قتيل و12 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
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