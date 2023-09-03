مريضة بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ في مستشفى جزين الحكومي للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03629599

النائب سجيع عطية: هناك تضامن كبير معنا في ملف اعادة تفعيل مطار القليعات وحزب الله لم يكن ضدّ الفكرة وأي اسم يُطرح للرئاسة يجب أن يقبل بهذا المشروع ويعمل عليه والا لن ينال دعمنا

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