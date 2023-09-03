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o
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o
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o
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o
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مريض بحاجة ماسّة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03597167
آخر الأخبار
2023-09-03 | 06:09
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مريض بحاجة ماسّة لـ3 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03597167
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