جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: هل هذا لبنان الذي تعبنا وضحينا وسهرنا ليال وسنوات وقرون من أجله؟ هل هذا لبنان الذي استشهدنا عشرات آلاف المرات من أجله؟

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