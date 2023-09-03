جعجع: هناك محاولة جدية لتغيير كل شيء في بلدنا ليتطابق مع مواصفات دول محور الممانعة كإيران وسوريا ونحن مصممون على مواجهة هذا الواقع للخروج من جهنم الذي نحن فيه

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