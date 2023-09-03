جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: لا مشكلة لدينا مع حزب الله أو الأحزاب الممانعة الأخرى باعتبار أن المشكلة الأولى ترتبط بمشروعهم للبنان الذي يتمثل اليوم من خلال الواقع الذي نعيشه إلا أن المشكلة الأكبر تبقى مع طريقة فرض مشروعهم بالقوة

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