جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: رغم كل إرتكابات محور الممانعة نجد أن البعض ما زال مصرًا على القيام بصفقات مع حزب الله وكأنه "ما صار في" كحالة أو عين إبل أو عين الرمانة أو 7 أيار وكبتاغون وتهريب وفساد بغية تغطية صفقة محتملة

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