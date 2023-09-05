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"أوجيرو": عطل طرأ في سنترال عاليه بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف الخدمات وتعمل فرقنا على إصلاح العطل

آخر الأخبار
2023-09-05 | 02:42
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&quot;أوجيرو&quot;: عطل طرأ في سنترال عاليه بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف الخدمات وتعمل فرقنا على إصلاح العطل
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"أوجيرو": عطل طرأ في سنترال عاليه بسبب الضغط على المولدات مما أدى إلى توقف الخدمات وتعمل فرقنا على إصلاح العطل

 
 
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