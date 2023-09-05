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النائب نجاة عون للـLBCI: الدول الخمس تقوم بمصالحها ومع احترامنا لكل الدول يجب على كل دولة أن تقف عند حدودها وألا تتدخّل في حدودنا

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2023-09-05 | 03:09
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النائب نجاة عون للـLBCI: الدول الخمس تقوم بمصالحها ومع احترامنا لكل الدول يجب على كل دولة أن تقف عند حدودها وألا تتدخّل في حدودنا
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النائب نجاة عون للـLBCI: الدول الخمس تقوم بمصالحها ومع احترامنا لكل الدول يجب على كل دولة أن تقف عند حدودها وألا تتدخّل في حدودنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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