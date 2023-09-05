نجاة عون صليبا للـLBCI عن دعوة بري للحوار: إذا كان لفرض مرشح فلن أشارك أما إذا كان فعلًا للحوار وتبادل الآراء فذلك أمر آخر

كاد أن يختنق... شاب ينقذ طفلاً من الموت أمام والدته! (فيديو)

كاد أن يختنق... شاب ينقذ طفلاً من الموت أمام والدته! (فيديو)

نجاة عون صليبا للـLBCI: الجميع يتكلم عما يناسب حزبه ولم يتكلم أحد عما يناسب الوطن فعلينا جميعًا التكلم عما يناسبه واحترام دستوره ومؤسساته