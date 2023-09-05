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بو حبيب يتوجه الى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة الـ60 لمجلس جامعة الدول العربية
آخر الأخبار
2023-09-05 | 10:02
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بو حبيب يتوجه الى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة الـ60 لمجلس جامعة الدول العربية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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