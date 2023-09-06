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o
متن
32
o
كسروان
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o
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31
o
الجنوب
28
o
البقاع
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-09-06 | 00:00
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و5 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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