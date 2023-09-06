الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد

آخر الأخبار
2023-09-06 | 03:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان &quot;اليونيفيل&quot; الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء في السراي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يستقبل

الأثناء

السراي

القوات

الدولية

العاملة

لبنان

"اليونيفيل"

الجنرال

ارولدو

لازارو

LBCI التالي
هل من علاقة غرامية تجمع بطلة “Wednesday” والممثل جوني ديب؟
بعد 4 أعوام على زواجهما... جو جوناس يطلب الطلاق من صوفي تيرنر: لن تصدقوا السبب!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:41

البيت الأبيض: كوريا الشمالية "ستدفع الثمن" إذا زوّدت روسيا بأسلحة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

اقتراح قانون من تكتل "الجمهورية القوية" يتعلق بالمقالع والكسارات

LBCI
صحة وتغذية
06:15

إلى الرجال... احذروا تأثير السجائر الالكترونية على الجهاز التناسلي الذكري!

LBCI
أخبار لبنان
06:01

ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:36

اقتراح قانون من تكتل "الجمهورية القوية" يتعلق بالمقالع والكسارات

LBCI
صحة وتغذية
06:15

إلى الرجال... احذروا تأثير السجائر الالكترونية على الجهاز التناسلي الذكري!

LBCI
منوعات
06:00

خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!

LBCI
منوعات
05:44

تبرئة رجل أميركي من جريمة اغتصاب قبل نصف قرن...سُجن بسببها 7 سنوات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:29

عودة الرسائل الخطية في دارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟

LBCI
خبر عاجل
2023-09-05

انخفاض طفيف بأسعار البنزين والمازوت.. وارتفاع بسعر الغاز

LBCI
أخبار دولية
04:38

مرصد كوبيرنيكوس يرجح أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرا على الاطلاق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اليونان من الحريق الى الغريق

LBCI
رياضة
14:13

دفاعُ صربيا يُسقط مفعول ثلاثيات ليتوانيا... واميركا تُطيحُ بايطاليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل تودع الهند إسمها القديم ليصبح بهارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

أهلا بالسفير الايرانيّ الجديد في السعودية.. وأهلا بالسفير السعوديّ في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في لبعا... مشروع جديد سيجمع كل شباب جزين وصيدا والمنطقة في مركز شبابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فضيحة المبيدات والأدوية الزراعية المسرطنة.. تابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

خردة المرفأ مطروحة للبيع والباب مفتوح أمام شركات محلية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
16:06

وفاة عمة وزير الداخلية في منزلها... قد يكون مضى على وفاتها عدة ايام

LBCI
منوعات
08:15

اكتشاف مروّع على الشاطئ... العثور على "ساق" تحت الرمال وفتح تحقيق لمعرفة المزيد! (صور)

LBCI
فنّ
14:38

بعد وقوع انفجار بالقرب من منزله... هل أصيب الفنان أيمن زيدان؟

LBCI
منوعات
08:18

عانت من آلام مبرحة بعد ولادتها بعملية قيصرية وبعد سنة ونصف ظهرت الحقيقة... ما عُثر عليه في بطنها ضخم جدا! (صورة)

LBCI
منوعات
08:48

اغتصبها جامع قمامة ثم قتلها إبن الـ11 سنة... إبنة الـ10 أعوام ضحية جريمة مرعبة داخل منشأة لرعاية الأطفال بالمانيا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

إنقلاب في وزارة العمل…

LBCI
منوعات
11:27

انحنى لربط حذائه ثم وقعت الكارثة... إبن الـ5 سنوات رحل بطريقة مروعة!

LBCI
منوعات
06:50

في إحدى الدول العربية...ذبح شقيقه أثناء نومه بسكين المطبخ وهذه هي الأسباب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More