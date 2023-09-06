التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند تقاطع غاليري سمعان - جسر الصفير

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند تقاطع غاليري سمعان - جسر الصفير

توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)