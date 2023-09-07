هيئة العمل الفلسطيني المشترك تدعو إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة إفساحًا في المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وهيئة العمل المشترك في صيدا لتنفيذ ما أوكل إليهما من هيئة العمل في لبنان

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