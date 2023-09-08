شيخ العقل سامي ابو المنى خلال لقاء البطريرك الراعي في شانيه: حضوركم اليوم في الجبل هو رسالة محبّة وأخوّة والعيش معاً والمصالحة وتعبّر عن حقيقة الجبل الواحد والموحد

البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: علينا أن نبني على المصالحة التي قام بها البطريرك صفير وجنبلاط

البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: علينا أن نبني على المصالحة التي قام بها البطريرك صفير وجنبلاط

البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: في قلبك همّ وحدة اللبنانيين وأعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الذي يجمعنا ومن خلال هذه الزيارة أعبّر عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا ولبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية