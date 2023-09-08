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البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: في قلبك همّ وحدة اللبنانيين وأعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الذي يجمعنا ومن خلال هذه الزيارة أعبّر عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا ولبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية

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2023-09-08 | 03:00
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البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: في قلبك همّ وحدة اللبنانيين وأعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الذي يجمعنا ومن خلال هذه الزيارة أعبّر عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا ولبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية
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البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: في قلبك همّ وحدة اللبنانيين وأعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الذي يجمعنا ومن خلال هذه الزيارة أعبّر عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا ولبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية

 
 
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