البطريرك الراعي لشيخ عقل الموحّدين الدروز: في قلبك همّ وحدة اللبنانيين وأعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الذي يجمعنا ومن خلال هذه الزيارة أعبّر عن روابط المحبّة والصّداقة التي تجمعنا ولبنان بحاجة الى بناء الوحدة الداخلية

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