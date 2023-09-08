شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من بعقلين: بكركي وزعامة الجبل حوّلت هذا الجبل من ساحة حقد وخصام الى واحة محبّة وسلام

أثار الجدل بظهوره على يخت فاخر في اليونان... عامر زيان: "بعيداً عن السخافات"

أثار الجدل بظهوره على يخت فاخر في اليونان... عامر زيان: "بعيداً عن السخافات"

صرخ طلبًا للمساعدة... مراهق يقدم على الانتحار بعد أن كافح للتصالح مع جنسه والإندماج في المجتمع!