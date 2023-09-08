البطريرك الراعي من المختارة: لا يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة وقد أصبح غريبًا عن ذاته

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الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة