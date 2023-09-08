الراعي من المختارة: هذا اليوم تاريخيّ وأتينا لكي نُحيي مرة أخرى المصالحة التي قمتم بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين ولا مصالحة من دون مصارحة

نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا

نروجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولا

البطريرك الراعي من المختارة: لا يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة وقد أصبح غريبًا عن ذاته